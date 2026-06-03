Chihuahua aprendió la lección, continúa vacunación contra el sarampión y vigilancia por miasis en humanos

El secretario de Salud, Gilberto Baeza Mendoza señaló que se mantiene una vigilancia permanente ante los casos de sarampión de miasis en humanos.

Expresó que Chihuahua ha tenido lecciones importantes que han dejado un aprendizaje en prevención del sarampión por lo cual, se mantienen puestos de vacunación en aeropuertos, centros comerciales y planteles educativos, así como pruebas constantes en el laboratorio para descartar o confirmar casos.

Además, con motivo del Mundial 2026, el Gobierno Federal instruyó a todas las entidades para que refuercen las medidas de prevención contra el sarampión, aún y cuando no sean sedes de partidos por lo que Chihuahua reforzó las acciones.

Respecto a los casos de gusano barrenador en humanos, expresó que en Chihuahua no existen casos sospechosos ni confirmados, así como tampoco se ha emitido aviso preventivo por los casos confirmados en Ciudad de México y Guadalajara, sin embargo, la Secretaría de Salud se mantiene atenta a cualquier eventualidad.