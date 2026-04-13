Chevron firma con Pdvsa para aumentar producción de petróleo en Venezuela

Caracas. La estatal de hidrocarburos Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y la petrolera estadunidense Chevron firmaron un acuerdo de intercambio de activos entre una licencia de explotación marítima de gas por otra de explotación de petróleo pesado en la Faja del Orinoco.

El acto se llevó a cabo en el Palacio de Miraflores en presencia de la presidenta encargada Delcy Rodríguez y el subsecretario de hidrocarburos y energía geotérmica de Estados Unidos, Kyle Haustveit. Rodríguez agradeció a Chevron por ser ejemplo de una empresa “comprometida con Venezuela que, en los peores momentos, en las peores dificultades, no se fueron y hoy dan muestras claras de seguir avanzando”.

En concreto, Chevron devuelve una licencia de explotación de gas en el campo Loran, un yacimiento marítimo compartido con Trinidad y Tobago. En su lugar, adquiere una licencia de explotación de petróleo pesado en el campo Ayacucho 8 de la Faja del Orinoco. Con esto expande su participación en la empresa mixta Petropiar, cuyos campos son contiguos. Así mismo, Chevron subirá su participación a 49% en la empresa conjunta PetroIndependencia.

El presidente de Chevron Venezuela, Javier La Rosa, dijo que, con esto, sumando las tres empresas mixtas que manejan con Venezuela, consolidan la mayor producción de petróleo del país.

Dijo, además, que el intercambio de activos ejecutado constituye “el primer paso en esta nueva etapa” y que el segundo paso “vendrá con la implementación de la nueva Ley de Hidrocarburos”, la cual, aseguró, acelerará la producción de petróleo en Venezuela.

El campo Loran fue explorado por Chevron hace algunos años y se confirmó que contenía más de 7 billones de pies cúbicos de reservas de gas; sin embargo, no se llegó a desarrollar. Se trata de la porción venezolana de un yacimiento compartido con Trinidad y Tobago llamado Loran-Manatee.

Según Reuters, se espera que el campo Loran sea adjudicado a Shell, cuya participación en Venezuela durante los últimos años ha estado concentrada en gas y ya administra la porción trinitense de este yacimiento transfronterizo. También se espera para los próximos días la visita de una delegación de Trinidad y Tobago a Caracas para retomar relaciones y avanzar en los negocios conjuntos de gas, lo cual marcará un hito luego de años de tensiones entre el gobierno de Nicolás Maduro y el de la primera ministra Kamla Persad-Bissessar.

Hacia una Venezuela sin sanciones

Delcy Rodríguez dijo durante la firma del convenio que el gobierno venezolano insiste en la necesidad de que Washington reitre completamente las sanciones a Venezuela. Se dirigió a la embajadora estadunidense en Caracas, Laura Dogu, quien estaba presente en el encuentro, y aseguró que constantemente hace esta solicitud. “Siempre se lo digo a la embajadora, debemos avanzar hacia una Venezuela sin sanciones, debemos fortalecer la seguridad jurídica para los inversores”.

En un acto anterior este lunes, Rodríguez había afirmado que, producto de las sanciones impuestas al país, la industria venezolana de los hidrocarburos perdió 642.000 millones de dólares.

General Padrino asume Ministerio de Agricultura

El lunes la presidenta encargada Delcy Rodríguez designó al general en jefe Vladimir Padrino López como nuevo ministro de Agricultura Productiva y Tierras. “A partir de ahora, asume el compromiso de impulsar la producción agrícola para garantizar el abastecimiento nacional y contribuir al nuevo modelo económico diversificado del país”, escribió en redes sociales.

Padrino fue hasta hace tres semanas ministro de la defensa de Venezuela. Permaneció en ese cargo durante poco menos de12 años, abarcando casi la totalidad del gobierno de Nicolás Maduro y siendo el ministro que acumuló más años en ejercicio en la historia reciente del país.

El pasado 18 de marzo, dos meses y medio luego de la agresión militar perpetrada por Estados Unidos, Rodríguez destituyó a Padrino López y lo sustituyó por el general Gustavo González, quien venía desempeñándose como jefe de la guardia presidencial desde que la presidenta encargada asumió el cargo. En ese mismo momento fue renovado todo el alto mando militar venezolano.