Cerró 2025 sin sanciones y 28 actas de verificaciones a Casas de Empeño; señala Profeco

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio a conocer que durante el 2025 se realizaron vigilancias y verificación a las casas de empeño de la ciudad, no hubo sanciones y en lo que va de enero no se han dado denuncias por parte de los ciudadanos.

En este sentido se informó que durante el 2025 se realizaron 17 actas de vigilancia y 28 actas de verificación en las que se dan a conocer las irregularidades o el cumplimiento de la ley, de estas no se registran sanciones.

Las actas de vigilancia de Profeco son documentos oficiales que registran las visitas de verificación a establecimientos para asegurar el cumplimiento de la Ley Federal de Protección al Consumidor, revisando precios, publicidad, etiquetas, básculas y normas oficiales (NOMs), y pueden resultar en sanciones si hay incumplimientos,

Por lo que corresponde a lo que va del año 2026, se han realizado 03 actas de vigilancia, por el momento no se han recibido denuncias por parte de consumidores.

Estas acciones tienen como objetivo salvaguardar los derechos de las personas consumidoras durante temporadas de alta actividad comercial, mediante visitas de verificación, vigilancia y monitoreo de establecimientos, a fin de constatar el cumplimiento de lo establecido en la Ley Federal de Protección al Consumidor, las Normas Oficiales Mexicanas aplicables y demás disposiciones legales vigentes.

Por lo anterior se hacen las siguientes recomendaciones:

– Lo más importante es prevenir cobros excesivos y cláusulas abusivas leyendo el contrato y verificando los plazos de pago y oportunidades de refrendo.

– Se recomienda empeñar solo en caso necesario o urgente y procurar que el pago para recuperar el bien, no supere el 35% de los ingresos totales.

– También se sugiere comparar entre más de una casa de empeño, elegir la forma de pago que más se adapte a las necesidades de la o el usuario, y analizar la tasa de interés, así como revisar la información plasmada en la pizarra de anuncios de la sucursal.

– Asimismo, preguntar sobre los cotitulares (personas que pueden desempeñar a nombre del titular); informarse respecto de los tipos de empeño existentes en cada casa de empeño, ya que pueden variar.

– Las casas de empeño no pueden calcular intereses sobre intereses del monto a pagar, solo se calculan sobre la deuda principal.

– Es importante pagar a tiempo, para evitar el cobro de intereses moratorios y el riesgo de perder la prenda.

– Si un usuario o usuaria no hace el pago del refrendo o del desempeño en la fecha especificada en el contrato, la prenda se pondrá a la venta y podrá recuperarse mediante el desempeño extemporáneo, siempre y cuando no se haya vendido o apartado.

– Cuando la prenda a empeñar sea joyería, hay que verificar que la báscula donde la pesan tenga el holograma de verificación de la Profeco.

– La prenda empeñada está protegida, por lo que en caso de daño o robo la casa de empeño está obligada a restituir o de no ser posible, pagar lo señalado en el avalúo.

– Si alguna persona no logra recuperar su prenda, tiene derecho a recibir un porcentaje posterior a su comercialización y representa la cantidad excedente del costo de la venta de la prenda, una vez descontado el monto de préstamo, intereses y comisiones.

– Las casas de empeño no pueden utilizar las prendas empeñadas, deben resguardarlas en lo que son recuperadas.