CEN del PAN definirá método de selección de perfiles en 17 estados: Bonilla

El alcalde de la capital, Marco Bonilla, señaló que será el próximo 21 de marzo cuando el Consejo Nacional del Partido Acción Nacional determine el mecanismo mediante el cual se elegirán los perfiles que representarán al partido en 17 entidades del país.

Explicó que actualmente existe diálogo entre la dirigencia estatal y diversos liderazgos interesados en participar en los procesos internos, mientras se espera la resolución del órgano nacional que establecerá las reglas para la designación de coordinadores o representantes políticos.

“Todavía no hay una definición. Hay una mesa que ya estableció la presidenta estatal del PAN con los aspirantes; ahí estuvimos varios liderazgos que tenemos intención de participar en el siguiente proceso”, comentó.

El edil capitalino indicó que la propuesta será presentada por la dirigencia nacional ante el Consejo Nacional del partido para su análisis y eventual aprobación.

“Entiendo que la propuesta se hará en el CEN el 21 de marzo. Ahí se dará a conocer para las 17 entidades federativas y se someterá a decisión del Consejo Nacional del partido su aprobación”, agregó.

En semanas recientes, el dirigente nacional panista, Jorge Romero Herrera, ha planteado la necesidad de fortalecer los procesos internos del partido y abrir mecanismos que permitan definir candidaturas competitivas rumbo a los próximos procesos electorales.

Bonilla añadió que una vez que se emita la resolución del Consejo Nacional se tendrá claridad sobre el procedimiento que seguirá el partido para organizar sus procesos internos en las entidades donde prepara su estrategia política.