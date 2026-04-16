Celebra alcalde Marco Bonilla junto a más de 5 mil personas el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz

Deportistas de diversas disciplinas se dieron cita en el Polideportivo Luis H. Álvarez

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 16 de abril de 2026.– El alcalde Marco Bonilla encabezó la celebración del Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz junto a más de 5 mil personas reunidas en el Polideportivo Luis H. Álvarez, donde destacó la importancia del deporte como herramienta de cambio social.

Durante su mensaje, el Alcalde compartió una reflexión sobre cómo el deporte, junto con la educación y la cultura, puede cambiar realidades, al recordar el caso de Medellín, Colombia, como ejemplo de cambio. En ese sentido, resaltó que su administración ha impulsado espacios dignos como el Centro de Desarrollo Familiar Punta Oriente y el propio Polideportivo, construido con recursos de las y los chihuahuenses. “Este espacio es de ustedes, porque se hizo con su confianza y su aportación”, expresó.

Asimismo, subrayó el impulso al talento local a través del programa “Meta Olímpica Chihuahua”, con el cual ya se apoya a 12 atletas con proyección internacional, con miras a su participación en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. “Vamos a sentirnos muy orgullosos de estos deportistas chihuahuenses”, enfatizó Bonilla al llamar a seguir fortaleciendo la cultura del esfuerzo y la disciplina.

El evento contó con la participación de destacadas personalidades del ámbito deportivo, como el exjugador de la Selección Mexicana, Carlos Salcido, quien agradeció la invitación y reconoció el entusiasmo de la niñez y juventud chihuahuense: “Me encanta ver a tantos niños y niñas disfrutando del deporte, este tipo de eventos son para gozarlos y aprovecharlos”, compartió.

Por su parte, Jesús Mesta, director deportivo de Bravas FC Juárez Femenil, destacó que este tipo de encuentros fomentan la convivencia social y brindan inspiración a las nuevas generaciones. Además, refrendó el compromiso del club por seguir siendo un referente para niñas y niños del estado.

En su intervención, el presidente de Dorados de Chihuahua, Anwar Elías Ortiz, reconoció el trabajo del Gobierno Municipal en favor del deporte y celebró la consolidación del Polideportivo como un espacio que hoy disfrutan miles de familias. “Lo que antes fue un sueño, hoy es una realidad que fortalece a nuestra comunidad deportiva”, expresó.

Finalmente, Óscar Heras, subdirector del Instituto Chihuahuense del Deporte y representante de la gobernadora Maru Campos, reiteró la disposición del Gobierno del Estado para continuar trabajando de manera coordinada con el Municipio en el impulso a la cultura física. Reconoció además al alcalde como un promotor incansable del deporte en Chihuahua.