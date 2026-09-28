Catean 3 viviendas como parte de investigaciones por robo agravado

• Las intervenciones se efectuaron en diferentes colonias de la ciudad de Chihuahua

La Fiscalía de Distrito Zona Centro, a través de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Robo, realizó tres cateos en diferentes domicilios de la ciudad de Chihuahua, como parte de investigaciones ministeriales por el delito de robo agravado.

Las intervenciones estuvieron a cargo de agentes del Ministerio Público, elementos de la Agencia Estatal de Investigación adscritos a la Unidad de Robos y personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado.

El sábado 26 de septiembre se ejecutó una orden de cateo en un domicilio de la colonia Independencia, en donde se localizó y aseguró un teléfono celular de la marca iPhone, el cual fue puesto a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.

Ese mismo día se cumplimentó una orden de cateo en un domicilio de la colonia Madera 65, sin que se localizaran objetos de interés.

Mientras que el domingo 27 de septiembre se efectuó un cateo en un domicilio de la colonia Valle de la Madrid, sin que se localizaran objetos de interés.

En las acciones se contó con la participación de elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Ejército Mexicano y Guardia Nacional.

La Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de realizar las acciones de investigación necesarias para esclarecer los delitos de robo y llevar ante la justicia a quienes resulten responsables.