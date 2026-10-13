Caso Aras, entre los temas que se abordaron con TSJ: Loya

El encargado de la Fiscalía General del Estado (FGE), Gilberto Loya Chávez mencionó que durante la reunión que sostuvo con Marcela Herrera Sandoval, presidenta del Poder Judicial, uno de los temas que se abordó fue el caso Aras, en el sentido de acelerar el cumplimiento de la sentencia.

El encuentro con Marcela Herrera ocurrió el pasado viernes, horas después de que asumió la encargaduría de la Fiscalía.

Gilberto Loya mencionó que este martes se reunirá con afectados por la empresa Aras Investment Business Group para atender las quejas que expresaron el pasado viernes.