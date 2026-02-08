Cárteles mexicanos usan balas del ejército de EU: ICIJ y NYT

Los cárteles mexicanos utilizan municiones calibre .50 fabricadas en la planta estadounidense Lake City Army Ammunition ubicada en el estado de Missouri, informó The New York Times.

El artículo, firmado por los periodistas Ben Dooley, Isabella Cota y Emiliano Rodríguez, detalla que la instalación es propiedad del gobierno de Estados Unidos y es uno de los mayores fabricantes para el Ejército de ese país.

Sin embargo, los acuerdos comerciales han permitido que las municiones lleguen al mercado minorista y a la frontera.

Las municiones calibre .50 son utilizados para armas de alta potencia como el fusil Barret M8. Estas piezas han sido incautadas por agentes federales en Sinaloa, en el marco de la disputa entre facciones del Cártel de Sinaloa tras el traslado a Estados Unidos y detención de Ismael “El Mayo” Zambada en julio del 2024.

El reportaje señala que planta se ha convertido en una fuente principal de este tipo de municiones para los cárteles mexicanos. Según documentos revisados por The New York Times, muestran que los acuerdos entre el Ejército y contratistas privados permiten que las municiones calibre .50 puedan ser adquiridos por los cárteles.

Según el artículo, el gobierno mexicano también ha comprado municiones a la planta de Lake City. Asimismo, señala que el mercado para los rifles calibre .50 es muy reducido en Estados Unidos, por lo que los cartuchos no los compran con frecuencia.

Además, señala que los cárteles de la droga han derribado helicópteros y cometido asesinatos con rifles que utilizan este tipo de munición.

El pasado 24 de enero se celebró la tercera reunión del Grupo de Implementación de Seguridad entre México y Estados Unidos (GIS), en el cual se acordó fortalecer las acciones en contra del tráfico de armas, de acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores.