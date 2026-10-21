Capturan con orden de aprehensión a probable responsable de feminicidio cometido en Puerto Palomas

– Hechos se registraron el pasado 15 de octubre, cuando atacó a la víct8ima con arma blanca

Derivado del seguimiento a una carpeta de investigación de la Fiscalía de Distrito Zona Noroeste, elementos de la Agencia Estatal de Investigación, cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Rafael Citlacóatl M. A., por el delito de feminicidio cometido en la comunidad de Puerto Palomas de Villa, municipio de Ascensión.

El arresto mediante la ejecución del mandato judicial, se realizó la noche de ayer martes, en conjunto con el Ejército Mexicano, en la avenida Luis R. Blanco y Francisco I. Madero, de la colonia Obrera, en Nuevo Casas Grandes.

Las investigaciones ministeriales establecen que, el pasado 15 de octubre, al interior de su domicilio, fue localizado el cuerpo sin vida y con visibles huellas de violencia como lesiones por arma blanca, de la femenina de iniciales D. L. F., por lo que las indagatorias y entrevistas con personas cercanas a la víctima, permitieron individualizar al masculino de 19 años de edad.

Quedó a disposición del Juez de Control conocedor de la causa penal 532/2026, para que en las próximas horas el Ministerio Público le formule imputación por el mencionado delito.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).