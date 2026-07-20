Capturan al ‘M4’, presunto operador del CJNG en Nayarit y Tlaxcala

José Guadalupe “N”, alias “M4”, identificado por el Gobierno de México como presunto operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Nayarit y Tlaxcala, fue detenido junto con otras nueve personas durante un operativo coordinado por fuerzas federales en distintos puntos de Tepic y Xalisco.

La captura fue confirmada por el Gabinete de Seguridad, que informó que la acción derivó de una investigación de inteligencia desarrollada por la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Como parte del operativo fueron ejecutadas siete órdenes de cateo, según detalla el comunicado.

De acuerdo con las autoridades, los detenidos estarían relacionados con una célula delictiva investigada por su presunta participación en homicidio, secuestro, extorsión, narcomenudeo, tráfico de armas, así como extracción y comercialización ilegal de hidrocarburos.

Durante las diligencias también fueron aseguradas tres armas largas, tres vehículos, equipos de comunicación y diversos bienes valuados en más de cuatro millones de pesos.

El Gabinete de Seguridad señaló que José Guadalupe “N”, alias “M4”, desempeñaba funciones de coordinación para una organización delictiva con operaciones en Nayarit y Tlaxcala.

“En Nayarit, resultado de trabajos de inteligencia e investigación, elementos de la Secretaría de Marina (…) ejecutaron siete órdenes de cateo y detuvieron a 10 personas, entre ellas José Guadalupe ‘N’, identificado como operador de una organización delictiva y coordinador de actividades criminales en los estados de Nayarit y Tlaxcala”, informó la dependencia.

La autoridad federal agregó que el aseguramiento de armamento, vehículos y bienes representa una afectación a la capacidad logística y económica del grupo criminal.

“Con estas acciones debilitamos las capacidades operativas y financieras de los grupos delictivos”, indicó el Gabinete de Seguridad.