Capturado por violencia familiar en Chihuahua

En seguimiento a una investigación a cargo de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, elementos de la Agencia Estatal de Investigación detuvieron a Humberto E. P., por su probable participación en el delito de violencia familiar cometida en perjuicio de una víctima.

Su detención tuvo lugar en la colonia Los Girasoles, en la ciudad de Chihuahua, donde fue detenido y puesto a disposición del juez penal que lo requirió para ser presentado en el Distrito Judicial Morelos.

Agentes del Ministerio Público harán de su conocimiento los hechos que se le atribuyen por ejercer actos abusivos de poder tendientes a dominar, controlar y agredir a las víctimas.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales)