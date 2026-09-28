Capturado con orden de aprehensión durante cateo en colonia Insurgentes

• En el operativo conjunto participaron elementos del MP, AEI, DSPM, SSPE, SP, y Ejército

La Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Robo, de la Fiscalía de Distrito Zona Centro (FDZC), llevó a cabo un cateo y la detención de Reydesel A. Z. con una orden de aprehensión a por el delito de robo agravado, cometido a la cadena comercial OXXO.

Las órdenes judiciales se cumplimentaron la noche de ayer domingo, en un domicilio de la calle Justo Sierra, de la colonia Insurgentes, en la ciudad de Chihuahua.

En el operativo intervinieron agentes del Ministerio Público y elementos de la Agencia Estatal de Investigación adscritos a la mencionada Unidad Especializada, así como peritos de la Dirección de Servicios Periciales, con apoyo de elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y del Ejército Mexicano.

El detenido fue puesto a disposición del Juez de Control que lo requiere bajo la causa penal 1676/2026, para ser llevado a la audiencia de formulación de imputación.

Gracias a los operativos y acciones de vigilancia por parte de esta representación social, se logra la captura y el aseguramiento de personas que infringe y violan la ley, así como la afectación al patrimonio ciudadano.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia firme emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).