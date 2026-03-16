Captura FGE Zona Sur en Ciudad Juárez a prófugo por agresión sexual cometida en Allende

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Sur, detuvieron a Juan Oswaldo C. M., de 72 años de edad, quien era buscado por el delito de abuso sexual agravado, cometido el 11 de enero de 2014, en la comunidad de Talamantes, municipio de Allende.

Fue localizado y detenido en Ciudad Juárez, en donde se le cumplimentó la orden de aprehensión girada en su contra y fue trasladado a Parral, en donde quedó a disposición del Juez de Control que lo requirió para llevarlo a la audiencia en donde el Ministerio Público le formulará imputación.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, Juan Oswaldo C.M., hizo tocamientos impúdicos y lascivos a la víctima, quien, al momento de los hechos, tenía 10 años de edad.

Con estas acciones se brinda a las víctimas de grupos vulnerables el acceso a la justicia y se ratifica el compromiso de representar a la sociedad en los tribunales para obtener el castigo para quienes atentan contra la integridad de las y los menores.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).