Captura FDZS a presunto agresor sexual en el municipio de San Francisco del Oro

La Fiscalía de Distrito Zona Sur, cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Celestino C.G., de 62 años de edad, quien aparece como probable responsable del delito de abuso sexual con penalidad agravada.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, hizo tocamientos impúdicos y lascivos a la víctima, menor de edad, en repetidas ocasiones registradas entre agosto de 2023 y noviembre de 2024, en un domicilio del municipio de San Francisco del Oro.

En seguimiento de las indagatorias se logró ubicar al probable responsable en un domicilio ubicado en el citado municipio, al que se ingresó con una orden de cateo para detenerlo, en un operativo a cargo de elementos de la Agencia Estatal de Investigación con apoyo de miembros del Ejército Mexicano.

Tras su aprehensión, Celestino C.G. fue puesto a disposición del Juez de Control que lo requirió a solicitud del agente del Ministerio Público que formulará imputación en su contra.

Con estas acciones se brinda a las víctimas de grupos vulnerables el acceso a la justicia y se ratifica el compromiso de representar a la sociedad en los tribunales para obtener el castigo para quienes atentan contra la integridad de las y los menores.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).