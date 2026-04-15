Captura AEI a imputado por el delito de posesión de vehículo robado

La orden de aprehensión se cumplimentó en la colonia San José

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) adscritos a la Unidad de Órdenes de Aprehensión de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, capturaron al imputado David Guadalupe M. C., quien contaba con una orden de aprehensión por el delito de posesión de vehículo con reporte de robo.

El mandato judicial se cumplimentó la tarde de este miércoles 15 de abril, entre las calles Primero de Mayo y Genaro Vázquez, de la colonia San José, en la ciudad de Chihuahua.

De acuerdo a la investigación ministerial, David Guadalupe M.C. fue detenido junto con su hermano, Ángel M.M., el 20 de marzo del año 2026, en posesión de una motocicleta de la marca Itálica, modelo 2025, robada en la colonia Infonavit Saucito.

Hechos por los que se formuló imputación en su contra, y el Juez de Control conocedor de la causa penal 789/2026, les impuso una medida cautelar diversa a la de prisión preventiva, no obstante, David Guadalupe M.C., no acudió a audiencia de vinculación o no a proceso, por lo que fue girada la orden de aprehensión con la que fue detenido.