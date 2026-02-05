Captan el desprendimiento de una roca que cae encima de una casa en Ubrique, España

Una vivienda quedó completamente destrozada en el municipio español de Ubrique, en el sur de la comunidad de Andalucía, tras el desprendimiento de una enorme roca desde la ladera de una montaña.
El suceso provocó también daños en un automóvil y dejó al menos un herido con politraumatismos.
El incidente ocurre en pleno temporal asociado a la borrasca Leonardo, que provoca lluvias intensas y fuertes vientos. Las autoridades están en alerta ante posibles corrimientos de tierra.
🗓️4/2/26
Efectivos del #CBPC de #Ubrique rescatan a una persona bajo los escombros de una casa derrumbada por el temporal en C/Calzada, a causa de gran roca desprendida de la montaña, que ha afectado también a varios vehículos
🚒3 vehículos
🧑🏼🚒5 efectivos#BorrascaLeonardo pic.twitter.com/PIeyU4oeA1
— Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz (@BomberosCbpc) February 4, 2026