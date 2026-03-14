Capacitan a custodios y policías en materia de prevención y combate de la tortura en Guachochi

El objetivo fue consolidar una cultura institucional basada en la legalidad, la dignidad humana, la rendición de cuentas y el respeto irrestricto a los derechos humanos

La Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (FEIDT), llevó a cabo capacitaciones en materia de prevención de estos delitos en el municipio de Guachochi, dirigida a personal del Sistema Penitenciario adscritos al Centro de Reinserción Social Número 8, así como a elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y de la Agencia Estatal de Investigación.

La capacitación efectuada los días 12 y 13 de marzo del presente año, estuvo encabezada por el Fiscal Especializado en Investigación de Delitos de Tortura, Yarynn Gonzalo Vázquez Arias; la Coordinadora del área de capacitación de la Fiscalía Especializada, Treicy Yosseline Torres Aguirre; y el Subinspector de la Agencia Estatal de Investigación, Óscar Iván Sígala Chacón.

Así mismo, se contó con la presencia del Presidente Municipal de Guachochi, Ingeniero José Miguel Yáñez Ronquillo y del Director de Seguridad Pública Municipal, Iván Edilben Palma Bustillos.

El objetivo, fue proporcionar a los servidores públicos, herramientas normativas sólidas y actualizadas que permitan ampliar y profundizar los conocimientos técnicos y jurídicos necesarios para el adecuado desempeño de sus funciones.

A través de estas capacitaciones, se fortalece la prevención y combate a la tortura, con el objetivo de consolidar una cultura institucional basada en la legalidad, la dignidad humana, la rendición de cuentas y el respeto irrestricto a los derechos humanos.

De igual forma, durante el desarrollo de las actividades, se contó con la participación de elementos de la AEI destacamentados en dicho municipio, reafirmando el compromiso institucional para fortalecer la prevención de conductas que vulneren la integridad y los derechos fundamentales de las personas.

Con estas acciones, la FEIDT impulsa la profesionalización permanente de las y los servidores públicos, así como de promover prácticas institucionales alineadas a los más altos estándares en materia de derechos humanos.