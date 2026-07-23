Capacita Estado a personal de estancias infantiles en identificación temprana de indicadores de autismo

El Instituto Chihuahuense de Desarrollo Integral Infantil (Ichdii), en coordinación con el Instituto Chihuahuense de Salud Mental, impartió la capacitación “Indicadores tempranos del autismo”, dirigida a personal de 72 estancias infantiles de diversos municipios del estado, así como a representantes de organizaciones y asociaciones civiles.

La actividad proporcionó herramientas para identificar oportunamente señales relacionadas con el desarrollo infantil y canalizar los casos que requieran una valoración especializada.

Más de 140 participantes conocieron los principales indicadores tempranos del trastorno del espectro autista (TEA), así como las rutas de atención disponibles para favorecer una intervención temprana.

En la jornada participaron integrantes de estancias infantiles de los municipios de Chihuahua, Delicias, Aquiles Serdán, Aldama, Santa Isabel, Cuauhtémoc, Meoqui, Julimes, Lázaro Cárdenas y Camargo.

También asistieron representantes del Centro de Capacitación y Certificación Laboral de Ciudad Juárez, el Gobierno Municipal de Delicias, la Universidad Pedagógica Nacional, el Centro Comunitario de Desarrollo Infantil del DIF Nacional, el Instituto Chihuahuense de la Salud y MediChihuahua.

Jesús Carrillo, secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, destacó que estas acciones fortalecen la preparación del personal responsable de la primera infancia al facilitar la detección de señales de alerta y la canalización a los servicios especializados.