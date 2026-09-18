Capacita AEI zona occidente a sus elementos en primeros auxilios

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación en la zona occidente, participaron en el curso de Primeros Auxilios, en el que adquirieron conocimientos vitales para la atención de civiles o entre compañeros policías en casos de emergencias.

La capacitación llevada a cabo desde temprana hora de ayer jueves en el auditorio de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente, estuvo a cargo del agente ministerial Edgar Ontiveros, quien es Técnico en atención médica pre hospitalaria.

Los agentes aprendieron sobre detención de hemorragias, maniobra de Heimlich (cuando una persona está bloqueada por un objeto extraño o alimento) procedimiento RCP (reanimación cardiopulmonar), entre otros.

Edgar Ontiveros, dijo a sus compañeros que enfrentarse a una situación de urgencia en la que se debe aplicar esas técnicas de primeros auxilios, salvan vida.