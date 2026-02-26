Cancelan parada de la Copa Mundial de Clavados en Jalisco por inseguridad

Ciudad de México. Tras los actos de violencia ocurridos en Jalisco el pasado fin de semana, la Federación Internacional de Natación (World Aquatics) decidió cancelar la parada de la Copa Mundial de Clavados que se llevaría a cabo en esa entidad a principios de marzo próximo.

“World Aquatics, en consulta con Aquatics México, la Federación Mexicana de Clavados y Clavados de Altura y CODE Jalisco, ha tomado la decisión de cancelar la parada de la Copa Mundial de Clavados en Zapopan, México, programada del 5 al 8 de marzo de 2026.

“Esta decisión surge tras las restricciones de viaje emitidas por algunas embajadas internacionales y una evaluación general de las precauciones de viaje, que han limitado o desaconsejado los viajes a México por el momento y, en consecuencia, no autorizaron a sus selecciones nacionales a participar en la competencia. La seguridad y la participación de todos los atletas sigue siendo una prioridad fundamental para World Aquatics”, anunció el organismo este jueves en un comunicado de prensa difundido en sus redes sociales.

La ola de violencia registrada en Jalisco, así como en otras entidades del país, tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del cártel Jalisco ‘Nueva Generación’, ha causado afectaciones en el deporte nacional, pues diversos partidos de futbol, así como de softbol, e incluso funciones de lucha libre, entre otros, han sido suspendidos.

Además, se ha generado incertidumbre respecto a la viabilidad de los juegos de repechaje mundialista programados en marzo en el estadio Akron, en Guadalajara.