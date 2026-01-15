CANACO Chihuahua presenta la Convención Nacional Antifraude en rueda de prensa

Chihuahua, Chih., 15 de enero de 2026.– Con el objetivo de informar y convocar al sector empresarial y a la sociedad en general, CANACO Servytur Chihuahua llevó a cabo una rueda de prensa el jueves 15 de enero de 2026, a las 18:00 horas, en las instalaciones de Autotokio Nissan, para presentar la Convención Nacional Antifraude (CNAF).

La rueda de prensa fue encabezada por el presidente de CANACO Servytur Chihuahua, Ing. Alejandro Lazzarotto Rodríguez, quien dio a conocer los detalles de este evento de alto impacto que se realizará el 21 de enero de 2026 a las 9:00 horas, en la sede de CANACO Servytur Chihuahua, y que reunirá a expertos, empresarios y autoridades con el objetivo de detectar, prevenir y actuar contra el fraude.

Durante su intervención, el Ing. Alejandro Lazzarotto Rodríguez señaló que CANACO Chihuahua se suma de manera decidida a esta iniciativa, al considerar que representa una acción concreta para fortalecer la cultura de la legalidad, particularmente en un contexto donde la ilegalidad se ha convertido en una problemática cotidiana. Destacó que este encuentro busca sumar esfuerzos entre empresarios y actores clave del sector productivo, promoviendo prácticas legales, éticas y responsables desde el ámbito empresarial como motor de cambio social.

El presídium estuvo integrado por el Lic. Irving Anchondo Salomón, socio de Podium Firma Legal y Contable; el C.P. Julio García, gerente general de Autotokio; la C.P. y L.D. Paola Padilla Enríquez, socia de Podium Firma Legal y Contable; así como el Lic. Roberto Bernádez Piñón, presidente de la Comisión de Ética, Integridad y Anticorrupción de COPARMEX Chihuahua.

En su participación, el Lic. Roberto Bernádez Piñón destacó que COPARMEX Chihuahua ha impulsado de manera constante acciones anticorrupción, fomentando el trabajo honesto y conforme a la ley dentro de las empresas, subrayando la relevancia de las sinergias interinstitucionales para fortalecer el entorno empresarial y social.

Por su parte, el C.P. Julio García, gerente general de Autotokio, reconoció la realización de esta iniciativa y señaló que el fraude no distingue entre empresas grandes o pequeñas, por lo que contar con información y herramientas de prevención resulta fundamental para cualquier organización.

En tanto, la C.P. y L.D. Paola Padilla Enríquez explicó que la Convención Nacional Antifraude surge de la convicción de que las finanzas sanas sí son posibles, destacando que la prevención del fraude es un componente esencial para lograrlo. Detalló que el programa contempla la participación de especialistas, la presentación de índices y diagnósticos estatales, así como ponencias enfocadas en riesgos corporativos y esquemas de fraude, además de la participación de Saskia Niño de Rivera, quien compartirá un mensaje centrado en la reinserción social.

Finalmente, se destacó que la Convención Nacional Antifraude tiene como objetivo concientizar, orientar y apoyar a empresarios, emprendedores y profesionistas, promoviendo una gestión empresarial correcta, transparente y legal desde sus primeras etapas, particularmente ante un contexto en el que el fraude es uno de los delitos más denunciados en el estado de Chihuahua.

Los boletos podrán adquirirse con un costo de $1,000 pesos en las instalaciones de CANACO Servytur Chihuahua, a través del teléfono 614 466 2198, así como en la plataforma boletito.com.