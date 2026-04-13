Camiones de transporte no pueden cambiar solo por precio de combustibles, responde Santiago De la Peña a Canaco

El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda no se puede tomar la decisión de cambiar la flotilla de camiones del transporte público en virtud de los cambios que ocurren en el precio de los combustibles.

Ello en relación a la propuesta que realizó el presidente de Canaco, Alejandro Lazzarotto para reemplazar los vehículos de transporte a gas o eléctricos, derivado del incremento que ha sufrido el litro de diésel en las últimas semanas, lo que ha afectado la rentabilidad de las rutas.

En este sentido, De la Peña Grajeda indicó que seguramente hay nerviosismo por la escalada de precio de los combustibles pero que ese tipo de desiciones tiene que considerar un abánico mayor de elementos pues incluso, en un escenario en donde se sustituyan los motores a diésel por gas y este último aumenta de precio, no se podría regresar al modelo anterior.

“No podemos nosotros estar o tomar decisiones en función solamente de la fluctuación del precio de los combustibles en el mercado, porque igual si nos cambiamos a gas, si subiera el gas, pues no podríamos regresarnos a diésel ¿no? Creo que las consideraciones para tomar una decisión de esa naturaleza tendría que ser mucho más amplia, pero encantados, ya hemos hecho contacto varias veces con ellos”.