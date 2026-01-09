Camión de ruta impacta a vehículo y lo proyecta contra vivienda en la colonia Plan de Ayala

Un aparatoso accidente vial se registró en la colonia Plan de Ayala, luego de que un automóvil fuera impactado por un camión de transporte público y proyectado contra un domicilio particular.

De acuerdo con el reporte preliminar, un vehículo Dodge Stratus, tripulado por dos jóvenes —un hombre y una mujer—, circulaba sobre la calle Viva Villa. Al llegar al cruce con la calle Pablo López, el conductor omitió el alto correspondiente, siendo impactado por un camión de la ruta Plan de Ayala que transitaba por dicha vialidad.

Tras el choque, el automóvil fue proyectado contra la fachada de un domicilio. Como resultado del percance, una joven de aproximadamente 20 años de edad quedó atrapada al interior del vehículo y resultó lesionada, por lo que fue necesaria la intervención de la Unidad de Rescate Urbano para liberarla.

Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención médica a la lesionada y posteriormente la trasladaron a un hospital para su valoración.

Elementos de la Policía Vial acudieron al lugar para tomar conocimiento del accidente, realizar el peritaje correspondiente y deslindar responsabilidades.