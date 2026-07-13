Cadena perpetua para El Mayo Zambada y decomiso de 15 mil mdd, pide Departamento de Justicia de EU

Nueva York. El Departamento de Justicia entregó a un juez federal su recomendación para la sentencia de Ismael Zambada García, El Mayo, reiterando lo previamente acordado en la declaración de culpabilidad del acusado: cadena perpetua y 15 mil millones de dólares en recursos confiscables.

La carta resume la trayectoria delictiva de El Mayo, subrayando que “por décadas, el acusado fue uno -y tal vez el mayor- de los narcotraficantes más prolíficos y poderosos en el mundo”, y resalta los millones de dólares en sobornos pagados por el cártel de Sinaloa bajo órdenes del acusado “a todos los niveles del gobierno mexicano -policía, militares y políticos- para asegurar que el cártel pudiera operar sin interferencia”, destacando entre los ejemplos al caso del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, (enjuiciado ante el mismo juez en este tribunal en Brooklyn).

Más allá de detallar el uso de violencia en sus actividades criminales de narcotráfico, la carta recuerda que bajo órdenes de El Mayo, el cártel de Sinaloa “incrementó los sobornos a policía, comandantes militares y políticos para proteger al cártel de interferencia gubernamental, y que se “gastó millones de dólares cada año” en ese rubro.

Indicó que varios testigos en los juicios de Joaquín El Chapo Guzmán Loera y de García Luna “declararon que la corrupción a todos los niveles era necesaria para permitir que el cártel funcionara tan efectivamente en tal escala tan grande”.

Al resumir el caso en la carta al juez federal Brian Cogan, encargado del caso, el fiscal federal, Joseph Nocella, señala que El Mayo fue arrestado el 25 de junio de 2024 en el Aeropuerto de Santa Teresa en el Condado Doña Ana en Nuevo México.

Después de que el caso fue trasladado de Texas a Nueva York, el acusado decidió declararse culpable el 25 de agosto de 2025 y con ello descartar su derecho a un juicio. Argumenta que bajo las guías establecidas para determinar una condena, recomienda que el juez dicte una sentencia de cadena perpetua y la confiscación de 15 mil millones de dólares en fondos (algo que es más simbólico que real en casos como este).

En torno a la solicitud de los abogados defensores en su carta sobre la recomendación de condena entregada hace una semana -en la cual repiten que su cliente acepta su culpabilidad ante los cargos junto con la condena [https://www.jornada.com.mx/2026/07/07/politica/003n2pol]- de asignar a El Mayo a una prisión equipada para tratar las condiciones médicas del acusado, los fiscales comentan que no tienen objeción a que el juez tome eso en consideración.

Sin embargo, recomiendan que se reconozcan, a la vez, “los riesgos de seguridad” que representa el acusado.

Subrayan que “el acusado es el cofundador de una de las organizaciones criminales más violentas del mundo…. Varios integrantes del cártel permanecen leales al acusado, incluyendo uno de los hijos del acusado… Por lo tanto, la causa sustancial de preocupación de que, si le es permitido hacerlo, el acusado podría continuar dirigiendo el cártel desde la prisión”, y recuerda que ese cártel “ahora está designado por el secretario de Estado como una organización terrorista extranjera”.

Por lo tanto, concluye, algunas de las instalaciones que la defensa ha recomendado “podrían ser no apropiadas” para el encarcelamiento de El Mayo.

La cita para dictaminar la condena de El Mayo está programada para el próximo lunes, 20 de julio, en el Tribunal Federal de Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn.