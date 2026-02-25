Cabañas de La Loma en Tapalpa: el refugio de lujo y casa alterna de ‘El Mencho’

Tapalpa, Jal. En las cabañas de La Loma, donde se alojaba el grupo que protegía a Nemesio Oseguera Cervantes (El Mencho) y ubicado a unos dos kilómetros de la cabaña 39 del Country Club donde fue detectado el jefe del cártel Jalisco Nueva Generación el pasado domingo, hay una que destaca por su lujo y exotismo y que todo indica era también utilizada por el capo como casa alterna.



También destaca por ser una de las pocas donde además del cateo realizado por fuerzas federales tras los enfrentamientos que llevaron a la captura y muerte de El Mencho, se ven huellas de violencia como vidrios rotos, aunque en las recámaras no se alcanza a percibir el tiradero que hay en el resto de la casa y en otras cabañas de ese mismo conjunto habitacional.

Entre sillas y muebles volteados en la sala y comida a medio consumir en el área del comedor, se aprecia al fondo de un pasillo junto a una estatua de tamaño natural de san Judas Tadeo una ventana con los vidrios rotos por un fuerte impacto, según lo comprueban las esquirlas y fragmentos que quedaron a varios metros.

Junto a esa imagen religiosa, a un lado de la cual está también un grabado de la virgen de Guadalupe, está la entrada al cuarto principal, que permanece con la cama tendida y con un tapete de una piel de tigre de bengala.

En la sala están tres cabezas colgadas en la pared, como adorno: una de cebra, otra de gacela y una más de un venado. Algunas lámparas además fueron confeccionadas con la cornamenta de varios venados.

Esas cabañas en La Loma servían como punto de vigilancia y movilidad para quienes custodiaban al que fuera líder del CJNG, pero que el domingo fallaron y no pudieron impedir que las fuerzas armadas lo detuvieran y posteriormente falleciera a consecuencia de sus heridas mientras era trasladado a la Ciudad de México para ser atendido médicamente.

Para llegar a ese lugar hay que ir sobre la carretera Tapalpa-San Gabriel y tomar una desviación por un camino empedrado.

En ese camino aún se encuentran dos vehículos calcinados que todo indica eran utilizados por integrantes de las denominadas Fuerzas Especiales de El Mencho CJNG, ya que así lo señalan entre otras cosas, un termo grabado con las iniciales GV.

Ambas unidades, al parecer fueron dispuestas también para impedir el avance de las fuerzas federales hacia las cabañas de La Loma, tras ser dañadas a consecuencia de la refriega que se gestó en las inmediaciones de ese lugar.

Sobre la misma ruta se localiza otro vehículo, no sobre la vía empedrada sino detrás de una cerca y dentro de una casa, con todos los cristales rotos y las bolsas de aire explotadas.

El núcleo habitacional en La Loma, de al menos veinte cabañas, está ubicado a unos 2 kilómetros del Country Club Tapalpa, donde Nemesio Oseguera Cervantes a su vez se ocultaba en una vivienda de lujo en medio de una zona boscosa y alejada a cinco kilómetros del centro de este municipio.

La Loma, junto a otros dos conjuntos de cabañas aglutinados en el Country Club de Tapalpa (Las Flores y La Loma Tapalpa), desde principios de 2020 fueron incluidos en la lista de sanciones que dio a conocer la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro estadunidense.

Los tres fraccionamientos, lujosos, con cabañas amplias, según dicha oficina alimentada por reportes de inteligencia, eran utilizados como negocios fachada para el lavado de dinero del CJNG y de su organización aliada, Los Cuinis.

Jessica Johanna Oseguera González, una de las hijas de El Mencho conocida como La Negra, hizo transacciones inmobiliarias y financieras en esos conjuntos inmobiliarios en este municipio.

Fue detenida en 2020 en Washington por “facilitar” a empresas para lavado de dinero y estuvo presa 30 meses en Estados Unidos hasta obtener su libertad en 2022.