“Buscan que Maru Campos esté en la Cámara de Diputados defendiendo a Chihuahua, lo veremos más adelante”

La gobernadora María Eugenia Campos Galván reiteró que el Comité Ejecutivo Nacional del PAN la ha considerado para una diputación federal, posibilidad que está en análisis por parte de la mandataria.

Señaló que el PAN Nacional, a tráves de su dirigente Jorge Romero le han comunicado de la opción de ocupar un lugar en la Cámara de Diputados, ello con la finalidad de que, desde el Legislativo Federal, Chihuahua tenga una defensa fuerte.

“Yo le agradezco mucho a la dirigencia nacional, al CEN Nacional, al presidente del PAN y bueno, pues es una posibilidad que tenemos, es una posibilidad de la cual se ha comunicado con una servidora para hacer del conocimiento esta posibilidad, pero se hace porque buscan que Maru Campos esté en la Cámara de Diputados defendiendo a Chihuahua, generando una narrativa fuerte de defensa para los chihuahuenses y bueno, pues ya lo veremos más adelante”.