Busca Marco Bonilla llegar a los 45 municipios afiliados a la Red Mexicana de Ciudades Amigas de la Niñez

El edil capitalino, Marco Bonilla informó que hasta ahora son 33 municipios en el estado de Chihuahua que están afiliados a la Red Mexicana de Ciudades Amigas de la Niñez, por lo que se pretende que en este año se llegue a los 45 afiliados, pues a nivel nacional son alrededor de 2 mil ciudades y en esta capital, “el buen juez, por su casa empieza”.

Recordó que esta red ya tiene 15 años de existencia. Fue el pasado viernes, cuando Marco Bonilla, encabezó la asamblea regional de la Red Mexicana de Ciudades Amigas de la Niñez (RMCAN), celebrada en Hidalgo del Parral, en la que participaron presidentes municipales de la región sur del estado, con el objetivo de coordinar acciones y políticas públicas a favor de las niñas y los niños. A través del análisis de experiencias y programas implementados en los distintos municipios que integran la red, se busca prevenir la violencia desde la infancia y construir entornos seguros donde las niñas y los niños puedan jugar, aprender y desarrollarse sin miedo.

“El mensaje central de esta asamblea es claro: gobernar es prevenir, no sólo reaccionar. Gobernar bien hoy es proteger a la niñez de nuestros municipios y de todo el estado de Chihuahua. Actuar antes de que la violencia rompa hogares, proyectos de vida y comunidades enteras”, expresó.

Cabe recordar que Bonilla Mendoza funge como presidente nacional de la Red Mexicana de Ciudades Amigas de la Niñez y, como parte de su agenda, preside estas asambleas regionales con el compromiso de fortalecer las políticas públicas que protegen y cuidan a las infancias en todo el país.

“La intensión fue organizar cinco foros nacionales en el estado de Chihuahua para integrar la agenda en el cuidado de la niñez para llevarla a nuestra asamblea nacional que este año serán dos: una en Benito Juárez y la otra en el Bajío, estamos por definir si será en León o en Irapuato y, ya una vez en esta asamblea, solicitarles a los municipios adheridos a la red, que se replique en sus estados y poder pasar una agenda en favor de las niñas y niños, de sus derechos de una manera más robusta”.

Dejó claro que trabajan en el número de afiliados en el país, pues para el mandatario capitalino y líder de esta Red, no puede ser que sean 2 mil municipios y sólo tengan 400 afiliaciones.

“El buen juez por su casa empieza, no podemos exigir que se incrementen las afiliaciones cuando en Chihuahua tenemos 28 municipios, adheridos, pues el viernes se integraron cinco más llegando a los 33, que son el 50% de los municipios y esperamos que, en las otras cuatro asambleas regionales, podamos llegar a 45 municipios más”.