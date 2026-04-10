Busca Fiscalía Zona Sur a menor de edad con reporte de ausencia en Guachochi

– Con apoyo de la AEI y Policía Municipal

La Fiscalía de Distrito Zona Sur coordina los trabajos de investigación para dar con el paradero del niño Llayr Moreno Hernández, de seis años de edad, quien fue reportado como ausente el 07 de abril del presente año en la localidad de Norogachi, en el municipio de Guachochi.

Como parte de las acciones encabezadas por el Ministerio Público, se realizó un operativo de búsqueda y rastreo con el apoyo de personal de la Agencia Estatal de Investigación y de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

Acciones que estuvieron enfocadas en la búsqueda de indicios que permitan localizar al menor de edad, por lo que además se realizaron entrevistas y se pegaron pesquisas y cédulas de identificación en lugares públicos y sitios de aforo común para que sean vistas por personas que puedan aportar información para la localización de Llayr Moreno Hernández.

La Fiscalía General del Estado reitera su compromiso de trabajar de manera permanente en la búsqueda y localización de personas, a fin de brindar certeza y tranquilidad a las familias.