Brenda Ríos recorre la colonia David Alfaro Siqueiros junto a vecinas y vecinos para atender exigencias de pavimentación y alumbrado público

La diputada Brenda Ríos realizó un recorrido por la colonia David Alfaro Siqueiros muy cerca del Cerro de la Cruz acompañada de vecinas y vecinos, quienes manifestaron su preocupación por el deterioro de sus calles y la falta de alumbrado público en distintos sectores de la zona.

Durante la visita, las y los habitantes señalaron que la ausencia de pavimentación adecuada se ha convertido en un problema serio, especialmente para las personas adultas mayores, quienes enfrentan mayores dificultades para transitar con seguridad. El estado de las vialidades no solo complica la movilidad diaria, sino que también representa riesgos constantes para quienes viven en la colonia.

Asimismo, expresaron su preocupación por la inseguridad derivada de la falta de iluminación suficiente en calles y espacios públicos. Las vecinas destacaron que el alumbrado deficiente incrementa la percepción de riesgo y limita la tranquilidad con la que deberían vivir las familias del sector.

Brenda Ríos reiteró su compromiso de acompañar a la comunidad en las gestiones necesarias ante las autoridades correspondientes para atender estas demandas, subrayando que el acceso a infraestructura digna y a servicios públicos adecuados no es un privilegio, sino un derecho de todas y todos.

“La voz de las y los vecinos debe ser escuchada. No podemos normalizar el abandono. Vamos a impulsar las gestiones necesarias para que las colonias de la capital tengan calles seguras y bien iluminadas”, expresó la legisladora.

La diputada señaló que continuará recorriendo colonias y trabajando en territorio, priorizando el contacto directo con la ciudadanía para construir soluciones reales a las problemáticas que enfrentan las familias chihuahuenses.