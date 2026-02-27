Brenda Ríos pide destitución del OIC mientras enfrenta señalamientos por colaborador

La diputada de Morena, Brenda Ríos Prieto, presentó un Punto de Acuerdo en el Congreso del Estado para solicitar la destitución de la persona titular del Órgano Interno de Control del Ayuntamiento de Chihuahua, en el contexto de la controversia pública derivada de señalamientos sobre presuntas interacciones en redes sociales vinculadas a violencia política en razón de género.

El exhorto va dirigido al presidente municipal Marco Antonio Bonilla Mendoza, a fin de que remueva a la titular del Órgano Interno de Control mientras se esclarecen los hechos.

La solicitud se da en paralelo a la polémica generada por publicaciones atribuidas a Adrián Sánchez, identificado como exasesor vinculado a la propia Brenda Ríos, quien fue señalado en sesión de Cabildo por la regidora panista Myrna Monge por presuntos comentarios misóginos difundidos en redes sociales en años anteriores.

Tras los señalamientos públicos, se dio a conocer que Adrián Sánchez dejó el cargo de asesor, mientras la controversia escaló al debate político entre Morena y el PAN en el ámbito municipal.

En este contexto, actores políticos locales han cuestionado la congruencia del planteamiento de la legisladora, al considerar que mientras exige la remoción de una funcionaria municipal por presuntas interacciones digitales, enfrenta señalamientos públicos por la conducta de un colaborador cercano.

El Punto de Acuerdo promovido por Brenda Ríos será discutido por la en la sesión de clausura de la Diputación Permanente el día de mañana.