Brenda Ríos comparte su experiencia legislativa con estudiantes de Derecho en conversatorio organizado por MUNECH

La diputada local por Morena, Brenda Ríos, participó en un conversatorio con jóvenes estudiantes de Derecho, en el que compartió su experiencia legislativa, los principales retos que ha enfrentado durante su labor en el Congreso del Estado y los aprendizajes que le han dejado estos años de trabajo público.

El encuentro fue organizado por Modelo de Naciones Unidas del Estado de Chihuahua (MUNECH), encabezado por su director general, Usiel Mendoza Aceves, quienes impulsan espacios de diálogo y formación para jóvenes interesados en la participación pública.

Durante su intervención, la legisladora habló sobre la importancia de la preparación académica, la congruencia y la responsabilidad social en el ejercicio de la política. Subrayó que la función legislativa no solo implica presentar iniciativas, sino escuchar, gestionar y mantenerse cercana a las causas ciudadanas.

Asimismo, brindó consejos a las y los estudiantes interesados en incursionar en la vida pública, invitándolos a formarse con seriedad, a no perder de vista sus principios y a entender que la política es una herramienta para transformar realidades cuando se ejerce con compromiso.

Brenda Ríos reconoció el interés de las juventudes por involucrarse en los asuntos públicos y celebró que existan plataformas como MUNECH que fomentan el pensamiento crítico, el debate informado y la construcción de liderazgos con visión social.