Bravos de Juárez remontan ante Tigres y se meten en la pelea por puestos de Liguilla

Bravos de Juárez consiguieron una valiosa victoria este domingo 22 de marzo al remontar el marcador 2-1 y sumar tres puntos valiosos ante Tigres en compromiso de la Jornada 12 del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX.

En un partido que se vio envuelto en un mar de tarjetas rojas, dos de ellas para los técnicos de ambos equipos, Juárez se levantó de un 1-0 en contra y, con gol en la recta final, derrotó 2-1 a Tigres en el Estadio Olímpico Benito Juárez durante la Jornada 12 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

A los 9 minutos, tras un tiro de esquina cerrado cobrado por Juan Brunetta, Joaquim Pereira se levantó por encima de los defensas, remató de cabeza de forma contundente y envió la de gajos al fondo de la portería para el tempranero 1-0 en favor de los Tigres.

Sin embargo, a los 20 minutos, Denzell García sacó el fogonazo desde los linderos del área, mismo que alcanzó a desviar Oscar Estupiñan para cambiar la trayectoria del balón, dejar sin oportunidad de Nahuel Guzmán y conseguir el empate.

A los 30 minutos, debido a una dura entrada a la altura del tobillo sobre Moises Castillo y tras su debida revisión en el VAR, Diego Sánchez se ganó la tarjeta roja y dejó en inferioridad numérica a los Tigres, que se complicaban las cosas.

Esta expulsión generó una serie de protestas constantes tanto dentro de la cancha como desde las bancas, pero el punto más álgido se alcanzó a los 41 minutos, donde tras una discusión que comenzó al centro del terreno de juego, tanto Pedro Caixinha como Guido Pizarro se enfrascaron de forma similar y terminaron expulsados.

Ya cuando todo indicaba que el partido terminaría en empate, a los 88 minutos, en un tiro libre en los linderos del área, Ramón Rodríguez le pegó con potencia intentando pasar sobre la barrera, pero en us búsqueda de impedir el paso del balón Marcelo Flores le metió el cabezazo que desvió la trayectoria cuando Nahuel ya iba para su lado derecho y la de gajos terminó por incrustarse en las redes para la voltereta 2-1 para los Bravos.