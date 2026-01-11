Borracho choca y derriba luminaria en Periférico de la Juventud y Juan Escutia

Un conductor perdió el control de su camioneta al conducir bajo los influjos del alcohol, terminó chocando y derribando un poste en el Periférico de la Juventud.



El hombre viajaba a bordo de una pickup Ram de color blanco modelo reciente, en completo estado de ebriedad circulaba sobre la lateral del periférico y la juventud en sentido de sur a norte, justo pasando la avenida Juan Escutia pierde el control del volante.



Se impacta contra la base de una luminaria la cual derriba con todo y poste estando a unos cuántos centímetros de caer al pasado desnivel que cruza la avenida Juan Escutia.



Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja quienes le brindaron las primeras atenciones sin ser necesario su traslado a un hospital.



Elementos de la policía Vial detuvieron al conductor debido a su estado etílico, están esperando a que llegue un familiar directo para que se haga cargo pues el hombre se encuentra bastante alcoholizado.