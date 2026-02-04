Bomberos evitan incendio y rescatan a mujer en Los Olivos

Elementos del H. Cuerpo de Bomberos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, auxiliaron a una mujer que se encontraba en medio de un incendio en su domicilio en el Fraccionamiento Los Olivos.

Los hechos ocurrieron en la madrugada de este martes, cuando al interior de la vivienda el tanque de gas que se encontraba conectado al calentón tipo español, explotó y provocó las llamas.

La mujer relató que logró sacar el tanque a la cochera de la casa, pero las llamas no cesaban. Fue ahí cuando apenas unos minutos después del reporte, bomberos acudieron rápidamente al domicilio y controló la situación.

Después de apagar el fuego en su totalidad, los bomberos resguardaron a la mujer y se percataron de que no hubiera mayores situaciones de riesgo en el domicilio. Tras la investigación, se reportaron daños a un refrigerador y la pérdida total del calentón.

La ciudadana agradeció a los elementos quienes lograron evitar una tragedia al norte de la ciudad, gracias a su pronta respuesta.