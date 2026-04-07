Bloqueos si pegaron, necesario evitar problemas mayores: Canaco

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Alejandro Lazzarotto Rodríguez dio a conocer que tras el bloqueo de transportistas y agricultores a nivel nacional es necesario evitar problemas mayores, nuevamente destaca que se debe abrir al diálogo por parte de autoridades.

En este sentido el líder del comercio formal, comentó que este bloqueo si afecta al suministro de alimentos y mercancías, pues esto es fundamental para el desarrollo económico y el consumo de miles de familias.

“Si viene a pegar importantemente, nosotros en estos días estaremos con Concanaco que mando una postura de abrir al diálogo y evitar problemas mayores”, comentó.

Para finalizar destacó que es momento de evitar mayores problemas, esto debido a que en ocasiones se han presentado las manifestaciones prolongadas por días y han afectado gravemente, cabe destacar que por el momento no se ha reportado un bloqueo.