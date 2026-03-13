Blake Lively se opone a la solicitud de Justin Baldoni para desestimar el juicio de ‘It Ends With Us’

Blake Lively citó una reciente resolución de una corte federal de apelaciones para oponerse al intento de Justin Baldoni de desestimar su demanda antes del juicio.

Este pasado 12 de marzo, la actríz Blake Lively pidió a un juez rechazar el más reciente intento de Justin Baldoni de desestimar sus acusasiones sobre acoso sexual, meintras su disputa legal por It Ends With Us avanza a juicio.

Lo que paso este jueves en el caso de Blake Lively vs. Justin Baldoni

El pasado jueves 12 de marzo, Blake Lively y su equipo legal presentaron una carta ante el juez Lewis J. Liman en el United States District Court for the Southern District of New York, donde señalaron una reciente resolución de una corte federal de apelaciones que, según dicen, respalda mantener viva su demanda.

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La decisión que fue tomada a inicios de esta semana por la U.S Court of Appeals for the Second Circuit, menciona que la corte no debe desestimar un caso basado solamente en la redacción de una demanda si ya se ha recopilado evidencia durante el proceso judicial.

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Citando el fallo, los abogados de Blake Lively, de 38 años, escribieron que desestimar la demanda en esa etapa “difícilmente serviría para una resolución eficiente o justa de las disputas” si la evidencia recopilada durante el caso puede respaldar las acusaciones.

El equipo legal de Blake Lively menciona que ese mismo principio aplica en su caso. Ellos afirman que el tribunal debería evaluar las acusaciones con base a la evidencia ya recopilada durante el proceso legal, esto incluyendo los documentos y testimonios presentados y que no deberían centrarse solamente en lo expuesto en la demanda.

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Justin Baldoni, y otros demandados le han pedido al juez desestime las acusaciones de Blake Lively mediante una serie de mociones legales, las cuales fueron incluídas en una solicitud de juicio sumario en el que se busca que el tribunal resuelva el caso con base a la evidencia ya reunida si tener que llevarlo a juicio.

Sin embargo el equipo legal de Lively sostiene que el proceso debe seguir adelante y evaluarse considerando toda la evidencia y pruebas que se han recopilado durante la demanda.

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La presentación de este documento representa el más reciente capítulo en la disputa legal entre ambos, vinculada a su trabajo en la película It Ends With Us.

La demanda de Blake Lively hacia Justin Baldoni

En diciembre de 2024, Blake Lively, de 38 años, demandó a su director y coprotagonista de It Ends With Us, Justin Baldoni, así como a otros demandados, acusándolos de acoso sexual y represalias, señalamientos que él ha negado. La actriz solicita más de 160 millones de dólares en daños.

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Baldoni presentó previamente una contrademanda por 400 millones de dólares, acusando a Lively de extorsión y difamación, pero ese caso fue posteriormente desestimado por el juez.

La actualización llega semanas después de que los coprotagonistas de It Ends With Us asistieran a una sesión de mediación ordenada por el tribunal en Nueva York. El 11 de febrero, Lively y Baldoni pasaron alrededor de seis horas con la jueza magistrada Sarah L. Cave como parte de una reunión obligatoria para buscar un acuerdo, pero la sesión terminó sin resolución en la demanda por acoso sexual presentada por la actriz contra el director y actor.

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Se espera que ambos actores testifiquen si el caso llega a juicio, el cual actualmente está programado para comenzar el 18 de mayo. Hasta ahora, el juez Lewis J. Liman no ha emitido una decisión sobre la solicitud de los demandados para desestimar las acusaciones.