Benny Blanco, esposo de Selena Gomez, recibe críticas por mostrar falta de higiene en sus pies en su nuevo podcast

Durante la transmisión de su nuevo podcast, el productor Benny Blanco dejó a la vista lo sucias que estaban las plantas de sus pies y las críticas no tardaron en lloverle.

Benny Blanco, esposo de Selena Gomez, desató una ola de críticas y burlas en redes sociales tras el estreno de su nuevo podcast Friends Keep Secrets, pero no por lo que dijo sobre música o celebridades, sino por un detalle inesperado de su imagen personal que se volvió viral casi de inmediato: la falta de higiene en sus pies.

Los pies sucios de Benny Blanco y otros detalles desatan polémica en redes sociales

El polémico momento ocurrió durante la primera emisión del programa, que fue lanzado el 24 de febrero y que combina entrevistas, charlas y convivencia entre Benny Blanco y sus coanfitriones.

En un punto de la grabación, el productor aparece recostado en un sofá con los pies descalzos al descubierto, y usuarios de internet notaron que los talones y dedos de sus pies se ven cubiertos de suciedad.

Benny Blanco, esposo de Selena Gomez, impactó al dejar sus pies sucios en su nuevo podcast (Podcast / Friends Keep Secrets )

Además de esto, otro instante que encendió las reacciones fue cuando el esposo de Selena Gomez, ya cómodo en el sofá, deliberadamente dejó escapar una flatulencia frente a los micrófonos, bromeando con que quizás el audio lo captaría.

Ese gesto, que pudo haber sido humorístico, para muchos fue simplemente grotesco y reforzó las críticas respecto a su comportamiento.

Esposo de Selena Gomez es criticado por su falta de higiene al lanzar su nuevo podcast

Las reacciones ante la aparente falta de higiene de Benny Blanco no se hicieron esperar en redes sociales.

Usuarios describieron las imágenes como “absolutamente atroces” o “asquerosas”, y varias publicaciones en X incluyeron expresiones dramáticas sobre lo impactante que resultó ver los pies sucios del esposo de Selena Gomez en pantalla.

Algunos comentarios incluso extendieron la crítica hacia la propia Selena, cuestionando su matrimonio: “O estaba desesperada o es igual que él”, escribieron algunos seguidores.

Selena Gomez y Benny Blanco: ¿sin hábitos de higiene?

La polémica se volvió más ácida cuando algunos fans recordaron declaraciones pasadas de Selena Gomez sobre hábitos de higiene.

En entrevistas, la cantante admitió que en ocasiones duraba hasta 10 días sin bañarse y que no le gustaba lavarse los dientes, lo que le ocasionaba conflictos con dentistas y compañeros de reparto, quienes a veces le pedían que se cepillara antes de escenas de besos.

Incluso se revivieron comentarios en los que la cantante y actriz contaba situaciones embarazosas, como haberse hecho del baño en los pantalones.

Mala higiene de Benny Blanco… ¿reflejo de su matrimonio con Selena Gomez?

Algunos seguidores interpretaron que el comportamiento descuidado de Benny Blanco podría reflejarse en su vida personal con Selena Gomez.

La discusión se volvió viral, con debates sobre los límites de la privacidad de las celebridades y la exposición de sus hábitos más íntimos.

Los usuarios de redes sociales ponen en duda la higiene de Selena Gomez y Benny Blanco (Instagram)

Otros fans trataron de matizar la situación, señalando que tanto Benny como Selena podían tener hábitos relajados sin que eso afectara su talento o relación de pareja.

Mientras tanto, Benny Blanco no se ha pronunciado públicamente sobre la polémica ni sobre las críticas hacia su esposa, y el clip del podcast continúa circulando en redes, generando memes y comentarios de todo tipo.