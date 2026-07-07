Graduaciones 2026; 30% de salones tiene alta demanda por dimenciones

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Alejandro Lazzarotto Rodríguez, dio a conocer que se espera una buena derrama económica para el sector de salones de eventos ante el tiempo de graduaciones, el 30% depende de las dimensiones que tenga.

“En nuestra sección contamos con 60 salones de eventos, un 30% de ellos depende de las dimensiones de los salones y muchos de las características, pues hay salones que tendrán la entrega de papeles y la fiesta, otros solo la fiesta y hace una derrama económica particular e interesante de acuerdo a los planteles que hagan eso”, comentó.

Lazzarotto explicó que anteriormente solo las universidades y preparatorias realizaban eventos de gran magnitud, ahora hasta primarias participan con actividades similares.

Cabe destacar que no hay una cifra exacta de derrama económica por parte de la sección de salones de eventos, sin embargo, muchas instituciones educativas se dieron tiempo para poder tener un evento de graduación.