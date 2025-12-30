Benefició Municipio a más de 130 mil estudiantes de nivel básico, medio y medio superior con el programa “Mi Bolsa Escolar” 2025

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, benefició a 132 mil 331 estudiantes de 400 escuelas de nivel básico, medio y medio superior mediante el programa “Mi Bolsa Escolar” 2025, cuyo objetivo es apoyar la economía de las familias y fortalecer la permanencia escolar de niñas, niños y jóvenes.

Las instituciones educativas seleccionadas pudieron consultar los resultados a través del sitio oficial del Gobierno Municipal, donde se publicó el listado correspondiente.

En el nivel primaria, el programa atendió a 294 escuelas, beneficiando a 67 mil 164 alumnas y alumnos, con una inversión de 41 millones 588 mil 579 pesos, mediante la entrega del mismo número de kits o mochilas escolares. Para el nivel secundaria, se apoyó a 80 escuelas, beneficiando a 29 mil 167 estudiantes, con una inversión de 11 millones 114 mil 377 pesos. En el nivel medio superior, participaron 30 escuelas, con una inversión de 12 millones 643 mil 896 pesos, logrando la entrega de 36 mil kits escolares.

La Subdirección de Educación, adscrita a la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, fue la encargada de notificar a las instituciones educativas seleccionadas la fecha, hora y lugar para la entrega de los apoyos.

Para mayores informes, pueden comunicarse al 072, extensiones 6520 y 6566, consultar las redes sociales oficiales del Gobierno Municipal, o acudir directamente a las oficinas de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, ubicadas en avenida Juárez, esquina con calle Segunda número 4, colonia Centro, en un horario de atención de lunes a jueves de 8:30 a 15:30 horas y viernes de 8:30 a 14:00 horas.