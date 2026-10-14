Beneficia Municipio a 300 familias rurales con el programa “Avicultura Traspatio 2026”

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 14 de octubre de 2026.- El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de Dirección de Desarrollo Rural, durante el 2026 ha logrado beneficiar a 300 familias con el programa “Avicultura Traspatio”, mediante el cual se entregaron 3 mil pollitas en total con este programa que busca impulsar la productividad y el autoconsumo de productos pecuarios, en beneficio de las comunidades rurales del municipio de Chihuahua.

En la primera etapa de este programa se entregó un paquete de 10 pollitas de postura, con 10 días de nacida y vacunadas, provenientes de una granja en zona libre de influenza aviar, misma que tiene como objetivo el promover la seguridad alimentaria de las familias.

Las 300 familias beneficiadas fueron de los seccionales del Ejido Guadalupe, Ciénega de Ortiz, El Charco, Colonia Soto, El Sauz y Zona Centro, mismas que hoy disfrutan de los beneficios de este programa, como es el consumo propio y venta de huevo.

Con este programa el Gobierno Municipal permitirá que las familias de la zona rural, puedan impulsar su productividad y el autoconsumo de diversos productos, así como impulsar la economía local.