Beneficia JCAS a más de mil 200 personas con cosechas de agua en la Sierra Tarahumara

La Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS), durante el 2025, benefició a mil 256 habitantes de la Sierra Tarahumara con la construcción de 328 cosechas de agua en 82 localidades de seis municipios de la región.

Estas acciones permitieron que familias de comunidades con alta dispersión geográfica y condiciones de difícil acceso, contaran con una alternativa sostenible para la captación de agua de lluvia.

Los proyectos se desarrollaron mediante convenios de colaboración con el Centro de Acopio para la Tarahumara (CAPTAR) y el Centro de Desarrollo Alternativo Indígena (CEDAIN)z

La infraestructura abono a mejorar la calidad de vida de las y los pobladores de los municipios de Guadalupe y Calvo, Batopilas, Urique, Bocoyna, Guachochi y Guazapares.

Para realizar estas obras se destinó una inversión de 11 millones de pesos por parte de la dependencia.