Batacazo a Sheinbaum… pero se viene Plan B-Informe, transporte y berrinche-Alfredo y Jáuregui-Viene Vázquez Mota

Tal como se veía venir y sin ser aves de mal agüero, más bien conscientes de que su aval sería un suicidio político, ayer las bancadas del Verde y el PT le dieron la espalda a la reforma electoral de Claudia Sheinbaum, lo que provocó que el dictamen que pretendía reformar 11 artículos constitucionales para cambiar las reglas del juego electoral y democrático, fuera desechado al no alcanzar la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. 259 fueron los votos a favor, de los cuales 11 pertenecen al PVEM y uno más al PT, entre los que destacan los chihuahuenses Alejandro Pérez Cuéllar por el partido del tucán y el petista Nono Corral, representante del Distrito 7 con cabecera en Cuauhtémoc, mismos que se quitaron las casacas verde y roja y se pusieron la de la 4T, sin embargo, ni así les alcanzó a los morenistas, cuyo coordinador, Ricardo Monreal, confirmó que ya alistan un Plan B para modificar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, lo que se lograría con una mayoría simple, motivo por el que anoche, los morenos fueron citados a Palacio Nacional por la Presidenta, además de que también acudieron el coordinador de los legisladores del PVEM, Carlos Alberto Puente Salas y Benjamín Robles en representación del PT, por lo que ayer puede describirse como una victoria para la oposición, aunque la guerra todavía no termina, pues a pesar de que las reformas constitucionales fueron desechadas, todavía es muy posible que a través de reformas legales, Sheinbaum y el régimen intenten hacerse un traje a la medida que les favorezca en las próximas elecciones.

******

De nueva cuenta, y como ha sucedido en la pasada y también en la presente Legislatura, ayer el tema del transporte público en Ciudad Juárez volvió a politizarse por parte de la diputada local morenista Magdalena Rentería, quien acudió a la reunión del secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña, con integrantes de la Comisión de Obras, Servicios Públicos, y Desarrollo y Movilidad Urbana, de la cual forma parte, solamente para quejarse, lanzar una pedrada y después esconder la mano, pues al afirmar que ese informe presentado por De la Peña era una simulación y “un insulto para los juarenses”, la diputada ni siquiera esperó respuesta y abandonó la reunión, en un gesto que los ahí presentes interpretaron como berrinche.

Pero como cualquier acción tiene su reacción, la que de inmediato le recordó a la morenista que existen mesas técnicas donde se analiza el tema del transporte y que la legisladora simplemente no ha participado en ellas, fue la presidenta de esa Comisión, la panista Joss Vega, quien evidenció que pretendía fijar postura pública sin involucrarse en el trabajo legislativo donde se discuten las soluciones. Mientras que De la Peña respondió con datos duros y recalcó que retirarse de la reunión era una falta de respeto hacia los chihuahuenses en general, además de advertir que existe presión política para permitir que circulen camiones viejos en el sistema de transporte en Ciudad Juárez, lo que obliga a volver la mirada atrás y recordar que el problema del transporte en la fronteriza ciudad es más que antiguo, ya que durante décadas, Juárez se movió con ruteras y camiones viejos, muchos de ellos autobuses escolares desechados del vecino país y que en algunos casos superaban los 30 o 40 años de antigüedad.

Por lo que ese modelo que iba más por el billete sin importar la calidad en el servicio, generó desorden en rutas, mala cobertura y unidades deterioradas, lo que obligó en los últimos años a intentar una modernización del sistema con el Juárez Bus, incorporando unidades nuevas y retirando las que incumplen el marco legal. Por lo que otra vez surgió la duda de si la diputada de Morena que tanto ha criticado al transporte público en Juárez, lo que en realidad pretende es mejorar el servicio para los usuarios o defender a los transportistas que no quieren entrarle al tema de la modernidad.

******

Los que ayer coincidieron cuando les tocó hacer una pausa en sus labores diarias para comer, son el coordinador de la bancada del PAN en el Congreso local, Alfredo Chávez y el fiscal General César Jáuregui, los cuales después de haber tenido una mañana bastante movida, se reunieron para compartir algo más que el pan y las tortillas, pues como señaló el líder de los diputados azules en el Legislativo, se trató de una “muy buena y productiva charla” entre ambos personajes que aspiran a ser los abanderados del panismo a la candidatura por la alcaldía de Chihuahua capital. Este encuentro se dio exactamente una semana después de aquel desayuno grillo en La Casona, lo que demuestra que aunque ambos traigan en mente el mismo objetivo, la unidad dentro de las filas de Acción Nacional va en serio y está más allá de intereses personales de los suspirantes que van por el despacho que hoy ocupa el alcalde Marco Bonilla.

******

Ya que andamos con los diputados locales, el que también se reunió a compartir los sagrados alimentos con el líder de la Sección 52 del Sindicato de Salud, Pablo Serna, es el legislador y dirigente estatal del partido Verde, Tavo Borunda, quien se comprometió a impulsar mejoras desde el marco legislativo en beneficio de los trabajadores de la salud, aunado a que apenas el martes y a través de una iniciativa impulsada por la gobernadora Maru Campos y avalada por la mayoría de los diputados, el mencionado Sindicato logró que les donaran un terreno en la zona de Robinson para la construcción de un centro recreativo en beneficio de los agremiados.

******

Los que hoy tendrán una invitada de lujo son funcionarios del Gobierno del Estado. Y es que este día andará en Chihuahua capital ni más ni menos que Josefina Vázquez Mota, excandidata a la Presidencia de México en el proceso electoral del 2012. La también exsenadora, cuyo recorrido por las grandes ligas de la política es muy extenso y de altos vuelos, impartirá la conferencia “Mamá, papá, me hiciste adicto. ¡Ayúdame!”, esto como parte de las actividades que realiza el SIPINNA a través de su secretaria ejecutiva, Margarita Blackaller, quien por supuesto acompañará a Vázquez Mota durante la presentación de dicha conferencia, además de que también ahí andarán el secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña, la secretaria de Cultura, Alejandra Enríquez y el empresario Enrique Cano Ricaud.