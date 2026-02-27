Bancos tienen hasta el 15 de abril para propuestas de crédito a largo plazo

El secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo Vázquez dio a conocer que el 15 de abril es el plazo que se fijó para que las instituciones bancarias entreguen sus propuestas para la contratación del crédito a largo plazo por 3 mil millones de pesos.

Recordó que en días pasados se llevó a cabo una segunda junta de aclaraciones con lo cual, los bancos podrán consultar con sus Comités de Crédito sobre las propuestas que presentarán en la convocatoria de licitación pública.

Se trata de un crédito que se autorizó dentro del Paquete Económico 2026 para impulsar proyectos de obra pública en la entidad, junto con el recurso que se obtendrá del incremento temporal al Impuesto Sobre Nómina (ISN).