Bancos reabrirán este martes algunas sucursales en zonas afectadas por la violencia

Bancos han informado la tarde del lunes que ciertas sucursales que este día permanecieron cerradas en Jalisco y otras localidades, por los hechos de violencia suscitados el domingo, reabrirán el martes.

Es el caso de BBVA México, el cual informó a través de sus redes sociales que el martes 24 de febrero, reanudará el servicio en sus sucursales, excepto las siguientes en el estado de Michoacán: Tepalcatepec, Nueva Italia, Buenavista Tomatlán, La Huacana, Jiquilpan, Huetamo de Núñez y Zinapécuaro.

Por su parte, Santander comunicó también que todas sus sucursales en los estados de Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán y Nayarit, estarán operando con normalidad a partir del martes 24 de febrero.

“Te invitamos también a usar nuestra banca en línea y nuestra app, para todas tus operaciones sin tener que ir a sucursal”, apuntó.



Del mismo modo, HSBC expuso que este martes 24 de febrero, todas las sucursales y módulos en Michoacán, Jalisco y Nayarit retomarán sus actividades con normalidad.

Precisó que sólo la sucursal de El Grullo, Jalisco, continuará cerrada este día, y se avisará con oportunidad su reapertura al público.

“Salvo esta última sucursal, todas las demás en el país brindarán atención a sus clientes y usuarios en sus horarios habituales”, subrayó.

Banamex también dio a conocer que sus sucursales ubicadas en los estados de Jalisco, Michoacán y los municipios de Bahía de Banderas y Nuevo Vallarta, en Nayarit, retomarán sus servicios de manera normal el martes 24 de febrero, en su horario habitual de 9 de la mañana a 4 de la tarde.



Cerradas por situación de violencia

Los bancos optaron por no abrir sucursales el lunes, como consecuencia de los actos de violencia suscitados el domingo en Jalisco y otras entidades.

Y es que establecimientos comerciales ubicados en las localidades afectadas, incluidas algunas sucursales (más de 20) del Banco del Bienestar y de la Financiera para el Bienestar, fueron atacados ese día.

Entre los bancos que optaron por cerrar sucursales en consecuencia, estuvieron: BBVA, Banamex, Banorte, BanBajío y BanCoppel, por mencionar sólo algunos. No obstante, algunas ya serán reabiertas desde este martes.