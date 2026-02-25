Banco suizo Edmond de Rothschild investiga vínculo entre su directora y Epstein revelado por EU

El Grupo Edmond de Rothschild informó este miércoles que su consejo de administración se organizó para supervisar de forma independiente la situación derivada de la publicación de documentos oficiales en Estados Unidos que revelan contactos entre su directora ejecutiva, Ariane de Rothschild, y el difunto delincuente sexual, Jeffrey Epstein, dio a conocer Bloomberg.

En un comunicado, la institución señaló que el consejo realiza esta labor adicional al trabajo y análisis emprendidos por la dirección del banco. La decisión se produce después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos hiciera públicos correos electrónicos y documentos que dan cuenta de reuniones y correspondencia sostenidas entre 2013 y 2019.

De acuerdo con los archivos divulgados por las autoridades estadunidenses y reportados por AFP, Epstein habría actuado como asesor del banco, además de mantener intercambios directos con la directiva francesa. El grupo reconoció previamente, en declaraciones al diario Le Monde, que existió una “relación profesional” entre Ariane de Rothschild y Epstein, la cual —según la institución— derivó con el tiempo en un vínculo “más personal”.

La entidad financiera sostuvo que su directora “no tenía conocimiento del comportamiento personal de Epstein y condena los crímenes que cometió”. Añadió que, tras la difusión de los documentos oficiales, la junta directiva adoptó “las medidas necesarias para proteger los intereses de sus clientes, empleados y accionistas”, sin detallar el alcance de dichas acciones.

En paralelo a la controversia, el grupo indicó que prevé anunciar resultados correspondientes a 2025 con entradas estimadas en alrededor de 10 mil millones de francos suizos (aproximadamente 13 mil millones de dólares), en un intento por subrayar la estabilidad de la institución en medio del escrutinio público.