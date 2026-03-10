Balean a un adolescente de 15 años en Praderas de Sur

Un adolescente de 15 años de edad resultó herido, luego de ser atacado a balazos en calles de la colonia Praderas del Sur.

Fue en la calle Praderas de Macopin en donde sucedió la agresión armada, desde donde el menor logró huir hasta su casa y pedir ayuda.

El jovencito recibió un balazo en uno de sus bíceps, por lo que fue atendido de emergencia tras solicitar auxilio.

Al lugar arribaron elementos de las diversas corporaciones policíacas para investigar el ataque; no se registraron personas detenidas.