Bajaron 57% delitos graves gracias al arrendamiento de patrullas: Julio Salas

El comisario de Seguridad Pública Municipal, Julio Salas en la entrega de 47 nuevas unidades para la corporación, tocó el tema con una gráfica, sobre la importancia del arrendamiento en la baja delictiva. Con números federales, posicionan a la capital con 57% delitos graves menos, gracias a la intensidad de patrullaje.

“Lo que tenemos que hacer por ustedes muchachos, es darles las mejores patrullas, es darles patrullas funcionales, es darles patrullas acorde a sus necesidades diarias y estas nuevas patrullas no solamente son vehículos

, son herramientas de protección al policía, son herramientas que son para generar una respuesta rápida a la ciudadanía, son presencias en las colonias, en las escuelas, en los comercios y en los espacios públicos.



“Por eso estamos aquí en este evento de entrega de patrullas para fortalecer nuestro estado de fuerza, lo que permitirá ser más eficaces en la promoción de la paz y la seguridad para cada uno de los sectores de la capital. También este evento nos permite enviar un mensaje contundente, fuerte y claro, aquí en Chihuahua estamos unidos y estamos coordinados con todas las autoridades. Y es un equipo contra la delincuencia. Aquí hay estrategia, aquí hay coordinación y aquí hay resultados a mis compañeras y compañeros, muchas felicidades por estas unidades. Esta entrega es para ustedes”.

El agradecimiento

Salas Gonzalez, antes de cerrar con su discurso, dio gracias al alcalde Marco Bonilla por creer en esta corporación. “Gracias por darme la oportunidad de ser el comisario. Gracias por destinar más del 25% del presupuesto en seguridad. Gracias alcalde por la 25 años para retiro. Gracias por dos promociones y ascensos para los policías. Gracias por las dos promociones para bomberos. Gracias por el aumento de sueldo a la policía”.