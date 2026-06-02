Avanza reconocimiento del pueblo N’dee, en espera de conocer dictamen del Congreso

El secretario de Pueblos y Comunidades Indígenas, Enrique Rascón Carrillo manifestó que están a la espera de conocer el dictamen que aprobó en comisión del Congreso del Estado con el cual, se pretende reconocer a la comunidad N’dee (Apache) como pueblo originario.

Asimismo, consideró como un avance que el Congreso del Estado legisle para el reconocimiento del pueblo N’dee (Apache), petición que durante años, han hecho las y los integrantes de dicha comunidad.

Reiteró que durante años, el pueblo N’dee ha solicitado estar en el Catálogo Nacional del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, lo que requiere de una serie de elementos que actualmente se encuentran en la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas del Congreso.

El dictamen del Congreso buscaría modificar el párrafo tercero del artículo 4 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, así como la fracción XXXIX del artículo 9 de la Ley para la Protección del Patrimonio Cultural del Estado, a efecto de integrar formalmente a la comunidad N’dee dentro del marco jurídico estatal.