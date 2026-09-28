Avanza investigación por abandono de bebé recién nacido

Francisco Sáenz Soto, encargado de la Fiscalía General del Estado (FGE) dio a conocer que ya se cuenta con elementos más sólidos sobre el abandono de un bebé en la colonia Valles de Chihuahua.

Consideró que en próximos días se contará con más información del caso, toda vez que no se ha podido determinar quiénes son los padres del recién nacido.

Fue el domingo 20 de septiembre cuando se localizó al neonato en un predio baldío, al interior de una mochila y con al cordón umbilical.

Fue traslado al Hospital General en donde se determinó que el bebé tendría alrededor de 2 horas de nacido, proporcionándole un tratamiento antibiótico para evitar infecciones.