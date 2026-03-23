Avanza 42% pago de Revalidación Vehicular, registra Hacienda 900 mil pagos

El secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo Vázquez señaló que a pocos días de concluir el mes, se tiene un avance del 42 por ciento en el pago de la Revalidación Vehicular, con alredeodr de 900 mil trámites registrados tanto por medios alternos como en ventanillas de Recaudación de Rentas.

Destacó que del total de pagos realizados, alrededor de 309 mil corresponden a la ciudad de Chihuahua y cerca de 278 mil pagos a Ciudad Juárez.

Asimismo, Granillo Vázquez recordó que el programa de descuentos continuará hasta el mes de abril y que a partir de mayo se aplicará el costo normal.